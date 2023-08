À quoi mesure-t-on un club qui grandit?

Une réponse, peut-être, qui colle bien à ce qu’est devenu ce Servette FC, avant de recevoir les Rangers mardi: les Grenat n’ont plus besoin de convaincre, mais de rassembler et de fidéliser.

Que le Stade de Genève soit plein pour les Grenat, c’est déjà le signe d’un retour au premier plan. Parce que personne ne viendra à la Praille pour les Rangers. Non, les gens seront là pour Servette. L’étiquette de la Ligue des champions, même si c’en est qu’un avant-goût, est aussi un bon argument. Reste que les Genevois se sont mobilisés avant de savoir ce qu’il adviendrait du match aller et d’être persuadés qu’il y aurait encore un enjeu au retour: signe d’un engouement, mais surtout d’un espoir, forcément porté par l’exploit contre Genk. Mais pas que.

Parce qu’avant tout cela, il y a un travail de fond. L’ampleur de la tâche qu’a assumée la Fondation 1890, incarnée par Didier Fischer et bien aidée par la Fondation Hans-Wilsdorf (propriétaire de Rolex), depuis la reprise de 2015 en Promotion League a permis de restructurer le club et de lui donner une crédibilité. Avec un management parfois abrupt, mais qui porte ses fruits puisque Servette retrouve le haut d’une affiche qu’il n’avait pas trusté depuis plus de vingt ans.

«Les Grenat n’ont plus besoin de convaincre, mais de rassembler et de fidéliser.»

Aujourd’hui, Servette existe et fait sérieux. Pour tout Genève, et notamment pour toute une génération de jeunes pas encore adultes ou qui le sont devenus il y a peu. L’enjeu, maintenant, c’est d’élargir la base. De faire en sorte que la ferveur ne soit pas occasionnelle, ou alors le moins possible. Utopique?

Avec ce match contre les Rangers, Servette a une chance: ce n’est pas le coup d’un soir. Le club grenat sait que le résultat n’est qu’annexe: qu’importe qu’il y ait qualification ou non, il y aura à nouveau très vite des raisons de venir au stade et de s’y plaire. Parce que l’aventure européenne ne s’arrêtera pas mardi.

Dans le meilleur des cas, celui où une ville pourrait véritablement rêver d’accéder à la Ligue des champions, il y aura le PSV Eindhoven dans une semaine à la Praille. Dans le pire, il y aura une phase de poules d’Europa League à l’automne, avec au moins un grand d’Europe à accueillir (Liverpool, West Ham, Villarreal, AS Rome, Sporting CP sont des candidats possibles). L’occasion de capitaliser. En termes d’image et de revenus, car ça compte aussi.

Et si, mardi, Servette commençait à écrire une nouvelle histoire?

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

