Tennis – Le début de la saison 2021 encore incertain Les organisateurs des tournois de préparation à l’Open d’Australie ont évoqué «de nouvelles difficultés» concernant l’arrivée des joueurs dans le pays.

Rien ne permet encore d’affirmer que l’Open d’Australie aura lieu comme prévu à Melbourne Park, du 18 au 31 janvier prochains. AFP

Le début de la saison 2021 de tennis, et notamment les tournois de préparation à l’Open d’Australie, restent toujours incertains, après que les organisateurs ont évoqué mercredi «de nouvelles difficultés» concernant l’arrivée des joueurs dans le pays.

«Lors de discussions avec Tennis Australia ces dernières 24 heures, nous avons appris que de nouvelles difficultés étaient apparues concernant les dates d’arrivée (dans le pays) prévues pour les joueurs et leurs équipes», peut-on lire dans un message de l’ATP envoyé aux joueurs et tweeté par Lukas Lacko, 193e mondial. Le Slovaque écrit que des «rumeurs indiquent que les joueurs ne seraient pas autorisés à rentrer en Australie en décembre», comme c’était initialement prévu.

Le projet était de faire débarquer autour de la mi-décembre plus de 500 joueurs dans l’Etat du Victoria, où seraient regroupés les tournois programmés initialement à Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adélaïde et Canberra, avant que ne débute à Melbourne l’Open d’Australie (du 18 au 31 janvier). Les joueurs devaient y effectuer une quarantaine et s’entraîner avant le début de la saison.

La quarantaine devant durer 14 jours, selon les règles sanitaires actuellement en vigueur en Australie, tout retard pourrait venir remettre en cause l’ensemble de cette organisation, alors que les premiers tournois doivent commencer début janvier. «Nous comprenons que le début de la saison 2021 est incertain, et nous travaillons aussi dur que possible pour offrir le meilleur calendrier possible», a ajouté l’ATP.

La crainte d’un nouveau cluster

Lundi, de premiers doutes étaient apparus, après que le le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a affirmé que «rien n’était fait» concernant l’organisation des tournois de début d’année, rappelant que Melbourne, cœur de la deuxième vague épidémique en Australie, venait à peine d’émerger de longs mois de confinement.

Mercredi, une vague de nouvelles contaminations en Australie méridionale a entrainé la mise en place d’un nouveau confinement de six jours dans cet État voisin du Victoria, afin de tenter de contenir un nouveau cluster à Adélaïde.

AFP