C’était au début des années 90, pendant mon école de recrues. Nous étions au pied d’une montagne. Au terme d’une longue journée de tir, un officier nous interpelle: «Il me faut deux volontaires pour aller vider ces caisses de munitions!» Il s’agissait de canarder au fusil d’assaut dans un pierrier et d’y balancer les dizaines de grenades non utilisées durant l’exercice. L’un de nous a alors posé la question qui tue: «Pour quoi faire, lieutenant?»

Sa réponse me reste en mémoire comme un modèle de limpidité et de logique militaire. «Parce que si je ramène des caisses pleines à l’arsenal, on ne nous en fournira pas autant la prochaine fois.»

Une voie plus proche de leurs convictions et qu’ils estiment plus utile à la société»

Des scènes absurdes comme celle-là, quiconque est passé sous les drapeaux peut en raconter. J’y ai repensé il y a quelques jours, en lisant une interview du chef de l’armée dans le «Blick». Thomas Süssli, tout auréolé du succès de la mobilisation durant la crise sanitaire, veut une armée de milice plus moderne et dynamique. Mais il est inquiet: «Il nous manquera bientôt 30’000 soldats. Chaque année, nous perdons des milliers d’hommes qui devraient s’engager dans nos rangs.»

Pour juguler cette hémorragie, le parlement, au garde-à-vous face au Conseil fédéral, vient de durcir les conditions d’admission au service civil. Une option jugée trop attractive, même si la durée de l’engagement y est 50% plus longue. En 2019, quelque 21’300 conscrits ont été déclarés aptes à effectuer leur devoir militaire. Tandis que près de 6100 recrues ou soldats ont bifurqué vers le service civil.

C’est un fait, la création de cette alternative, il y a vingt-quatre ans, a offert aux jeunes Suisses la perspective d’accomplir leurs obligations dans une voie plus proche de leurs convictions et qu’ils estiment plus utile à la société. La votation à venir, grâce au référendum que promettent de lancer de nombreux militants, donnera lieu à un débat bienvenu sur l’obligation de servir. Et, espérons-le, sur les missions de l’armée.

Un taux d’inaptitude très variable

Pour l’heure, le commandant de corps Süssli ferait bien de s’interroger à propos des milliers de conscrits qui échappent à toute forme de service – militaire ou civil – pour raisons médicales ou psychologiques. L’an dernier, ce fut le cas de près de 6000 jeunes. Le taux moyen d’inaptitude frise les 20%. Mais surtout, il s’avère systématiquement plus élevé en Suisse romande, Neuchâtel et le Valais virant en tête avec plus de 30% d’inaptes. Quatre fois plus qu’en Appenzell!

Ces statistiques se répètent année après année. Et elles n’ont rien à voir avec l’existence du service civil. Les jeunes Romands ne sont pas plus fragiles que leurs concitoyens d’outre-Sarine. Pourtant, on a bien plus de chances – ou de risques, c’est selon – d’être enrôlé à l’armée si l’on passe son évaluation devant un médecin alémanique. Le problème du recrutement, au-delà de la motivation de chacun, se situe donc dans les critères de cet examen et le sérieux de sa mise en œuvre.