Présidentielle américaine – Le débat de la dernière chance pour Donald Trump Pour un président distancé dans les sondages, le second duel face à Joe Biden, jeudi à Nashville, représente l’ultime grosse occasion pour tenter d’enrayer la spirale négative dans laquelle il se trouve. Jean-Cosme Delaloye - New York

Donald Trump enchaîne les meetings de campagne pour tenter de refaire son retard dans les sondages sur Joe Biden. AFP

L’endroit n’aurait pas pu être mieux choisi pour la dernière danse verbale de la campagne présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden. Nashville, capitale de la musique aux États-Unis et ville où s’est éteint Johnny Cash, accueille ce jeudi le second et dernier débat présidentiel. Aux abois dans les sondages, Donald Trump aborde ce duel décisif en se raccrochant ces derniers jours au soutien des Beach Boys et du rappeur 50 Cents. Et il tente de projeter sa confiance en gratifiant la foule de ses meetings de pas de danse rigides sur «YMCA», des Village People.