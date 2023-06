La mort d’un adolescent de 17 ans, mardi matin à Nanterre, tué à bout portant par un policier alors que le jeune conducteur refusait d’obtempérer, divise de nouveau la France en deux camps caricaturaux et irréconciliables. D’un côté les pourfendeurs des «violences policières systémiques», de l’autre les défenseurs de la «police républicaine injustement attaquée».

Que révèle l’affaire de Nanterre? Selon toute apparence, le policier n’avait pas à tirer, car il n’y avait pas de danger imminent ni pour lui ni pour autrui. Il est aujourd’hui en garde à vue et encourt une peine sévère, mais s’il n’y avait pas eu le hasard d’une vidéo, ses mensonges l’auraient protégé. Le reconnaître est un fait: les bavures policières existent et souvent elles échappent à la loi. L’autre élément établi par des chercheurs est que, depuis la révision de la loi de 2017, les policiers tirent plus, et tuent plus.

Dans le débat politique français, ces deux vérités ne sont jamais confrontées, elles s’affrontent stérilement.

De l’autre côté il y a la victime, le jeune Nahel, que le footballeur Kylian Mbappé appelle «ce petit ange». Le petit ange conduisait sans permis une voiture puissante et coûteuse louée à l’étranger. Rouler sans permis est dangereux, et ça l’est encore plus quand vous tentez d’échapper à un contrôle policier. On parle là de délits. Le petit ange était, ce matin-là du moins, un délinquant qui avait choisi de prendre des risques. Il l’a payé beaucoup trop cher, mais s’il n’avait pas pris le volant, il vivrait. S’il avait obtempéré à la police, il vivrait.

Dans le débat politique français, ces deux vérités ne sont jamais confrontées, elles s’affrontent stérilement, on est dans un camp ou dans l’autre, il faut choisir. Pauvre débat, triste débat, qui ne fait qu’entretenir la violence, car chacun ne veut voir que celle de l’autre.



