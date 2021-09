Récit voyage | Du 20 au 27 septembre 2020 – Le Danube, son delta et la péninsule balkanique De Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, jusqu’à Constanta à la mer noire…

Le Danube, son delta et la péninsule balkanique DR

Vous prenez une poignée de Vaudois, de Genevois et de Suisses alémaniques et vous avez un petit groupe de 27 personnes, toutes lectrices de La Tribune de Genève ou de 24 heures. Ravies de pouvoir à nouveau voyager, elles ont choisi de faire une croisière sur le beau Danube bleu, bleu pour l’éternité parce que Johann Strauss lui a dédié la plus belle valse de tous les temps.

Genève aéroport mercredi 15 septembre

Vols Zurich, Budapest, et nous voici arrivés sur le bateau MS Vivaldi de CroisiEurope pour prendre possession de nos cabines.

Avant un délicieux repas hongrois, la goulasch, la commissaire du bateau présente son équipage encouragé par une sympathique ovation des clients, un verre à la main.

Dans la soirée, le Vivaldi lève l'ancre et quitte Budapest en longeant ses beaux bâtiments éclairés et féeriques. Mais la Hongrie ne se quitte pas si facilement. Arrivée à Mohàcs, la police, invitée sur le bateau, vérifie le faciès de chaque naviguant versus la photo du passeport… Tout est parfait et la navigation peut reprendre pour rejoindre la Croatie.

Jeudi 16 septembre

Après le petit déjeuner, chacun vaque à ses loisirs. Jeux de cartes au salon bar, bronzette au pont soleil, lecture, jeux organisé par l’équipage en attendant l’heure du déjeuner. Nous avons pris beaucoup de retard à cause des formalités, la Croatie n’étant pas encore dans l’espace Schengen. Aussi, est-ce avec deux heures de retard que nous arrivons à Vukovar. À la descente du bateau, nous nous laissons emporter par Nenad, guide charismatique et très sympathique, qui nous commente avec beaucoup d’émotion les affres de la guerre.Vukovar, deuxième ville de la province de Slavonie, célèbre pour son industrie agro-alimentaire, nous longeons des champs de tournesols, betteraves, soja, maïs, etc… qui permettent l’épanouissement de cette région assez sauvage.

30 minutes de route et nous voici arrivés à Osijek.

Après notre déjeuner, visite d’Osijek, capitale de la Slavonie, célèbre par sa beauté et ses lieux symboliques. Outre l’église Saint-Pierre et Saint-Paul qui domine la ville, Osijek dévoile une architecture baroque impressionnante. Au bord de la Drava, la citadelle montre l’intérêt stratégique du lieu, non loin de la confluence avec le Danube. Après notre dîner et la soirée animée, la navigation continue en direction de Novi Sad, région Voïvodine en Serbie.

Croisière sur le Danube DR DR DR 1 / 9

Vendredi 17 septembre

Avant le débarquement, la police serbe et des infirmiers viennent faire à tous les participants le test rapide antigénique. Tout le monde est négatif….

Découverte de la ville de Novi Sad guidée par Vania, jeune femme serbe aux beaux yeux bleus. Un tour panoramique en autocar nous permet de découvrir la magnifique architecture austro-hongroise de la ville. Avant de la découvrir, d’aucuns n’avaient simplement aucune connaissance de cette ville. Et pourtant elle est considérée par les Serbes comme l’une des plus belles villes du pays. D’un pas avisé, Vania nous fait découvrir le centre historique, un incontournable de la ville, avec ses bâtiments du XIXe siècle. A l’issue de notre visite, Vania nous invite à nous rafraîchir dans un sympathique bar à la terrasse fleurie.

Nous continuons notre visite vers Stremski Karl, située au cœur de l’une des plus grandes régions viticoles de Serbie. Elle jouit d’un cadre exceptionnel, entre les collines et les eaux du Danube.

Retour sur notre bateau pour la navigation jusqu’à Belgrade.

La visite de Belgrade, capitale de la Serbie, nous étonne par son identité aux confluences de cultures ottomane, autrichienne et slave. Elle s’est développée sur les collines de la rive droite des deux fleuves, la Sava et le Danube. En groupe, nous nous dirigeons vers les rues aux demeures du XIXe siècle et parcourons le parc Kalemegdan et sa forteresse qui constituent depuis toujours le point emblématique de la ville.

Retour sur le bateau et après le dîner, soirée dansante et navigation de nuit.

Samedi 18 septembre

Journée de navigation. Le passage du grand défilé fluvial des Portes de fer, à la lisière de la Roumanie, offre des paysages spectaculaires. Entre les Carpates et les Balkans, nous découvrons tour à tour et entre autres la "Tabula Traiana", une immense plaque en marbre qui rappelle la “route impériale”, un élégant viaduc, surplombant l’embouchure de la rivière, et le portrait de Decebal, taillé dans la pierre, sur une hauteur de 40 mètres.

Dimanche 19 septembre

Après une navigation d’une journée et d’une nuit, nous arrivons à Roussé, 1er port bulgare sur le Danube.

Aujourd’hui, une excursion facultative est proposée à Veliko Tarnovo et Arbanassi. Située au nord du pays, Veliko Tarnovo est l’une des plus anciennes villes de tout le pays. Ancienne capitale de la Bulgarie, elle se distingue par ses maisons perchées, ses paysages extraordinaires, sa nouvelle ville moderne et ses vestiges historiques.

Après notre déjeuner dans un restaurant de la ville, nous visitons le petit village tranquille d’Arbanassi, dominant la vallée et la ville de Veliko Tarnovo. Les plus anciennes maisons ressemblent à des forteresses. De nombreuses églises tapissées de fresques, dont l’église de la Nativité, sont des petites merveilles architecturales.Retour au bateau en fin d’après-midi et soirée folklorique.

Lundi 20 septembre

Dans la matinée, excursion de la visite de Roussé. Cette ville est considérée comme la “perle du Danube”, et la plus cosmopolite et estudiantine de Bulgarie. Après notre déjeuner, navigation en direction de Bucarest en Roumanie.

Découverte de la ville de Bucarest en autocar et à pied. Appelée “Le Petit Paris” dans les années 30, la ville, à l’architecture élégante du début du XXe siècle, révèle les influences françaises. Très belle visite d’une capitale très agréable dont le lieu incontournable est le palais du Parlement, le deuxième plus grand bâtiment au monde, après le Pentagone.Retour à bord et soirée de gala.

Mardi 21 septembre

Après une navigation de nuit, nous accostons à Cernavoda/Fetesti pour partir en excursion à Constanta.

Constanta est l’une des quatre plus grandes villes de Roumanie. C’est un des principaux centres industriels, commerciaux et touristiques du pays. Le port de Constanta est le plus grand port sur la mer Noire et l’un des plus grands ports d’Europe. Après une visite “très ventée” mais très belle, nous déjeunons dans un restaurant avant de rejoindre Murfatlar, domaine viticole de plus de 4000 hectares.

Le vignoble de Murfatlar s’est fait remarquer en remportant de nombreux prix internationaux, valorisant notamment son Chardonnay. Nous sommes attendus par le directeur de la cave et son personnel pour une dégustation de quatre vins du vignoble, accompagnés par un petit en-cas. Un orchestre et quatre ravissantes jeunes filles habillées en tenue folklorique animent notre après-midi et d’aucunes de notre groupe se retrouvent même sur la piste pour s’initier à leur danse roumaine.

Retour à bord, soirée animée.

Mercredi 22 septembre

Navigation jusqu’à Tulcea, delta du Danube.

Le bateau, amarré à Tulcea, nous donne la possibilité pour ceux qui le désirent de découvrir la réserve internationale de la Biosphère à bord d’un grand bateau, ou de petits bateaux rapides. Ce sanctuaire de la nature, formé de canaux, de lacs, d'îlots flottants, de forêts de roseaux, de saules et de peupliers, accueillent lors des migrations, des millions d’oiseaux. Nous avons pu voir des aigles, des cygnes, des cormorans, des pélicans, des hérons cendrés…. Et après une petite halte pour nous désaltérer et acheter du miel, nous reprenons la navigation jusqu’au Vivaldi.

Retour à bord, repas et soirée folklorique.

Jeudi 23 septembre

Départ à 8 heures en car pour l’aéroport de Bucarest. 5 heures de trajet noircit quelque peu l’excellente organisation de Croisieurope.

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch