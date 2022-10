La COP27 se déroulera dans un mois en Égypte, et c’est un signal important que le Danemark vient de donner en faveur de la justice climatique. Le gouvernement s’est engagé à verser l’équivalent de 12 millions de francs suisses à des pays du Sud, principalement au Sahel, pour les dégâts causés par le réchauffement climatique, qui affecte particulièrement ces régions et leurs populations. Pour le ministre danois de la Coopération et du Développement, Flemming Møller Mortensen, il est «tout à fait injuste» que les pays les plus pauvres soient ceux qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique, alors qu’ils y ont pourtant clairement moins contribué.