La Suisse n’est pas restée longtemps en tête du classement de la compétitivité de l’IMD. Un an à peine après avoir enfin atteint le haut du podium, elle s’est fait détrôner par le Danemark suite à une dégradation de ses performances économiques et une baisse des investissements internationaux.

Selon les experts de l’école internationale, en plus d’être plus avancé que la Suisse sur le plan numérique, le Danemark aurait l’avantage d’être moins isolé et de bénéficier des avantages d’un pays européen. Arturo Bris, directeur du Centre de compétitivité de l’IMD, revient sur ce léger déclassement de la Suisse et parle des enjeux qu’une récession peut signifier en termes de compétitivité pour notre pays. Entretien.