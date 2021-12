3e édition en Arabie saoudite – Le Dakar n’évite pas la tendance de la course «propre» Le plus célèbre rallye-raid du monde, qui s’élancera le 1er janvier, doit convaincre les purs et durs du bien-fondé des nouvelles technologies en sports mécaniques. Jean-Claude Schertenleib

Le RS Q e-tron est propulsé par deux moteurs électriques développés ces dernières années en Formule E . AUDI COMMUNICATIONS MOTORSPORT

La Formule E, la MotoE, la technologie hybride dominatrice en endurance, donc aux 24 Heures du Mans. Et, dès la mi-janvier sur les routes du Monte-Carlo, une nouvelle catégorie reine en WRC, le championnat du monde des rallyes. Hybridation, là encore.

En France, Total n’est plus un groupe pétrolier, mais bien un «fournisseur d’énergie», c’est plus noble. Et puis, dans les disciplines traditionnelles où l’on est encore présent – comme en MotoGP -, pas de soucis, on a remplacé les autocollants Total par Elf, la marque du groupe dont l’ADN sportif est historiquement le plus prononcé.