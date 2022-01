Rentrée scolaire à Genève – Le Cycle est le plus touché par l’absentéisme des enseignants Près de 11% des professeurs sont absents, soit près de 190. Selon le DIP, cette situation est encore «gérable». Aurélie Toninato

Plus que les élèves, ce sont les enseignants qui sont absents d’après les chiffres du DIP, communiqués mardi 11 janvier, un jour après la rentrée des classes. ENRICO GASTALDELLO

Avec près de 3000 nouveaux cas de Covid par jour et actuellement 20’400 personnes malades en isolement, l’absentéisme touche tous les secteurs de la société. Les écoles ne font pas exception, déjà fortement touchées avant les Fêtes. Les syndicats d’enseignants tiraient alors la sonnette d’alarme, inquiets pour la continuité pédagogique, les conditions d’enseignement et le remplacement des professeurs absents. Aujourd’hui, après la rentrée lundi, le Département de l’instruction publique (DIP) livre de premières données sur les taux d’absence.

Au primaire, où l’estimation est basée sur la moitié des écoles, 6% des élèves sont absents et 7,2% des enseignants. Le taux grimpe un peu au secondaire II, avec 7,8% de professeurs dans l’incapacité de travailler, ainsi qu’à l’OMP (enseignement spécialisé) avec 8%. Mais c’est au Cycle d’orientation que l’absentéisme du corps enseignant est le plus important: 11%, soit près de 190 maîtres, et 8,3% du côté des élèves. Contactée, la Fédération des associations des maîtres du Cycle n’a pas encore eu de retours particulièrement alarmants. «Mais on sait que ces prochaines semaines vont être compliquées», confie David Fernex, membre du bureau.