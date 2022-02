Îlots de chaleur – Le Cycle de Sécheron devrait être végétalisé

Un projet mené avec les élèves et les habitants vise à réaménager les espaces extérieurs de cette école, qui est l’une des plus chaudes du canton.

Jouxtant les voies de triage de la gare Cornavin, c’est un site extrêmement bétonné. Pas étonnant que le Cycle d’orientation de Sécheron, construit au début des années 70, ait été identifié comme l’un des établissements scolaires les plus chauds du canton. Mais cela devrait changer. Le Conseil d’État a soumis au Grand Conseil une demande de crédit de 5,6 millions pour réaménager les lieux et limiter l’effet d’îlot de chaleur.

Le projet, lancé en 2019 et mené avec la participation des élèves, du personnel du cycle et des habitants de Sécheron, vise à la fois à végétaliser les divers espaces et à améliorer leur interconnexion ainsi que leur ouverture sur le quartier. Il constitue une phase pilote de la démarche «Cool City» lancée dans le cadre du Plan climat cantonal, et pourrait servir de modèle à d’autres écoles, la plupart étant peu végétalisées. Selon l’État, des études ont démontré que la qualité de l’environnement scolaire influence le bien-être et la santé des élèves, ainsi que leur réussite scolaire.