Marché du travail – Le CV TikTok ébranle les postulations traditionnelles La plateforme a mis en place un programme à travers lequel les candidats peuvent répondre à des offres d’emploi par vidéo. Encore à l’état de pilote, ce dernier n’est pour l’instant disponible qu’aux «TikTokers» situés aux États-Unis.

Les entreprises peuvent déposer une offre sur le site dédié et les TikTokers ont la possibilité d’y répondre en se filmant. KEYSTONE/Kiichiro Sato

Le réseau social de vidéos TikTok, particulièrement populaire chez les jeunes, a lancé aux États-Unis un programme permettant à ses utilisateurs de répondre à des offres d’emploi en soumettant non pas un classique CV mais une courte vidéo.

Des entreprises comme les chaînes de restaurants Chipotle, de vêtements Abercrombie & Fitch et de supermarchés Target, l’organisateur de combats de catchs WWE ou l’équipe de baskets de Détroit, ont sauté sur l’occasion pour tenter de recruter auprès de la «génération Z», souvent considérée comme les jeunes ayant moins de 25 ans.

«En raison d’un marché du travail tendu, Chipotle continue d’expérimenter de nouvelles méthodes pour rencontrer ses candidats potentiels là où ils se trouvent», a ainsi souligné la chaîne de restaurants dans un communiqué jeudi. «Grâce aux CV TikTok, les candidats potentiels (…) peuvent montrer leur authenticité et leurs véritables passions, d’une manière différente d’un CV traditionnel ou d’un entretien assis», ajoute l’entreprise.

TikTok propose son outil depuis mercredi dans le cadre d’un programme pilote devant durer pour l’instant jusqu’au 31 juillet. Les recruteurs peuvent déposer leurs offres d’emploi sur un site dédié, et les TikToker peuvent y postuler en envoyant une vidéo et en y accolant le mot-clé #TikTokResumes.

Spécialisé dans les vidéos courtes, le réseau social propose déjà de nombreux contenus liés à la recherche d’emploi et aux carrières professionnels sous des mots-clés comme #careertok ou #careertiktok.

«#CareerTok nourrit déjà une conversation florissante sur la plateforme et nous avons vraiment hâte de voir comment la communauté va s’emparer des CV TikTok et aider à ré-imaginer le processus de recrutement et de recherche d’emploi», a commenté Nick Tran, le responsable marketing de TikTok, une filiale du groupe chinois ByteDance.

L’entreprise Chipotle espère pour sa part que cette nouvelle initiative l’aidera à recruter les 15’000 employés supplémentaires dont elle a besoin actuellement pour faire face à la demande.

L’économie américaine, dopée par une campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a permis une réouverture à plein régime, a créé de nombreux emplois ces derniers mois. Mais certains secteurs, en particulier ceux qui offrent les plus bas salaires, peinent à recruter.

AFP

