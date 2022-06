Un CV c’est comme une carte de visite, il permet à l’employeur de se faire une première idée du candidat, de son parcours et de ce qu’il dégage

Le CV sert souvent de porte d’entrée aux entretiens d’embauche. Comme une carte de visite, il permet à l’employeur de se faire une première idée du candidat, de son parcours et de ce qu’il dégage. Selon le type de poste à pourvoir, les piles de dossiers s’accumulent et le temps dédié à chacun d’eux est restreint. Il est donc essentiel qu’un CV attrape l’œil au premier regard et pour ça, le visuel tient une importance considérable.

En tant que directeur de création, Pierre-Alain Brandt a vu passer un nombre conséquent de CV. Un domaine où la marge de liberté est parfois plus grande que dans d’autres secteurs. Aujourd’hui consultant en communication, cette thématique pose de véritables questions selon lui. Qu’est-ce que l’esthétisme peut apporter alors que la fonction d’un CV est principalement d’informer? Quelle place est laissée à l’originalité?