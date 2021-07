Euro 2020 – Le cœur gros et la tête haute! La Suisse quitte l’Euro par la grande porte, éliminée par l’Espagne aux tirs au but, en finissant injustement à dix. Respect. Daniel Visentini , St-Pétersbourg

La Suisse, Sommer en tête, a fait trembler l’Espagne jusqu’aux tirs au but. KEYSTONE

Plus de mots, seulement des émotions qui se bousculent, qui s’effondrent et qui refont surface. Il faudra un jour, deux jours, dix jours pour réaliser, pour effacer des mémoires ces images ou plutôt pour les revoir à l’envi. Toutes. Pas uniquement celles de ce quart de finale si cruel pour une équipe de Suisse surhumaine, qui a quitté l’Euro par la toute grande porte. Non, toutes les images, tous les instants, le premier tour et ses polémiques, le bonheur historique contre la France, la défaite à dix, aux tirs au but, contre l’Espagne en quart de finale. Alors seulement on touchera un peu, peut-être, l’immensité de l’aventure, de l’épopée, de l’odyssée. Alors seulement on mesurera ce qui a fait la grandeur d’une sélection si admirable qui a frôlé une place en demi-finale de l’Euro.