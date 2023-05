Basketball – Le cœur des Lions n’a pas suffi face à Olympic Les Genevois se sont inclinés (84-82) de justesse face à l’ogre et favori fribourgeois, samedi en début de soirée à Saint-Léonard, lors de l’acte I des demi-finales des play-off de SBL. Christian Maillard Fribourg

Natan et Thomas Jurkovitz se sont livrés un sacré combat, à l’image de ce premier duel entre Fribourgeois et Genevois. Pierre Maillard

Si le coach Petar Aleksic s’attendait à une grosse bagarre physique entre son Fribourg Olympic et les Lions de Genève, il ne s’était pas trompé, elle a bien eu lieu. Or si les visiteurs sont venus à Saint-Léonard avec de belles intentions et une grosse intensité, cela n’a finalement pas suffi. Les Genevois ont toutefois malmené et contesté la suprématie du champion jusqu’à la fin (84-82, à 11 secondes du terme) pour s’offrir ce premier point qui aurait fait tellement de bien. Mais il aurait fallu moins de balles perdues en début de rencontre.

Il manquait également un banc plus fourni à Dragan Andrejevic pour soutenir le rythme supérieur d’une grosse armada composée de dix joueurs de grande qualité capables de faire à tout moment la différence et cela s’est payé une fois que Fribourg Olympic a enclenché le turbo.

La bande à Petar Aleksic, qui n’a plus perdu depuis l’arrivée de Roberto Kovac au mois de mars (seize victoires d’affilée) avait creusé un gros trou à la 24e minute (55-35) qui semblait décisif tant l’hôte semblait à côté de ses baskets. Mais il y a dans cette équipe des Lions un cœur énorme et un gros état d’esprit qui peut renverser des montagnes. Il a suffi aux gars du bout du lac de tirs à trois points réussis au bon moment de Erik Thomas, Clayton Le Sann et de Jeremiah Paige pour revenir dans la partie (59-61, 33e) et faire trembler un Olympic qui n’avait plus été secoué pareillement depuis longtemps.

Fribourg a fini par remporter ce samedi sa dix-septième victoire d’affilée mais il sait désormais que ces LIons n’ont pas encore jeté l’éponge. Il n’y a qu’un à zéro dans une série qui se poursuivra ce mardi dans cette même salle avec une grosse bagarre qui s'annonce encore une fois musclée.

Fribourg Olympic - Lions de Genève 86-82 (45-29) Afficher plus Quarts: 18-19; 32-23; 14-24; 22-16. Saint-Léonard. 1765 spectateurs. Arbitres: MM. Michaelides, Demierre et Papaioannou. Fribourg Olympic: N. Jurkovitz 14, Jordan 7, Kovac 14, Jankovic 11, Cotture 4; Mbala 23, Gravet 1, Milon 2, Ballard 4, Solcà 6. Coach: Petar Aleksic. Lions de Genève: Paige 20, Le Sann 12 , T. Jurkovitz 2 , Miljanic 10 , Clanton 14; Thomas 16, Anabir 8. Coach: Dragan Andrejevic. Au tableau: 5e 12-8; 10e 18-19; 15e 31-23; 25e 55-37; 30e 59-53.; 35e 69-61.

Union Neuchâtel lance bien sa demie et réalise l’exploit Afficher plus Union Neuchâtel a frappé fort d’entrée en récupérant l’avantage du parquet dès le premier acte des demi-finales des play-off de SBL. Deux jours après avoir sorti Vevey Riviera Basket dans un cinquième match couperet, les Neuchâtelois ont dominé Massagno (69-76), vainqueur de la saison régulière, samedi en début de soirée au Tessin. Juan Esteban De La Fuente (19 points) et Killian Martin (16) ont été les fers de lance de ce succès initial. La prochaine rencontre est prévue mardi (19h30), toujours à Massagno. CGE

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

