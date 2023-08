Match historique à Genève – Le cœur des fans servettiens n’a jamais battu aussi fort Wissam, Corinne et Tom ont un point commun: leur ADN est grenat. Et ils attendent avec impatience le match de mardi qui opposera leur club aux Glasgow Rangers. Léa Frischknecht

Pour la première fois depuis l’inauguration du Stade de Genève en 2003, le Servette FC jouera devant une enceinte pleine. De quoi garantir une ambiance de folie! BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

L’événement est sur toutes les lèvres. À la piscine, sur les terrasses des cafés, au bureau, on parle de mardi soir. On grogne de ne pas s’y être pris assez tôt pour avoir un billet, on spécule sur le résultat final, on s’émerveille de voir le stade de la Praille rempli pour la première fois depuis le match d’inauguration, il y a vingt ans. Ralentie par les vacances estivales, Genève semble se réveiller à la perspective de la rencontre européenne entre le Servette FC et les Glasgow Rangers.