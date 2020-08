Interview de Patrick Odier – Le cœur de Lombard Odier balance entre fierté et prudence La banque privée genevoise, multiséculaire, réussit un très bon premier semestre, tout en rappelant la dimension des risques. Philippe Rodrik

Patrick Odier, associé gérant senior du groupe Lombard Odier, se félicite des résultats du premier semestre. KEYSTONE

Le cœur de Patrick Odier, associé gérant senior du groupe Lombard Odier, balance entre fierté et prudence. Au terme du premier semestre, les résultats de la banque privée, multiséculaire, laissent certes apparaître de réelles performances. Comme un bénéfice net en hausse de 67%. Le banquier genevois insiste en plus volontiers sur deux chiffres: «Un ratio de fonds propres (catégorie 1) à près de 30% et de liquidités à 238%. La prudence s’impose néanmoins.» Entretien.