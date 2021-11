Nouvelle adresse pour la musique – Le cœur de Genève bat désormais avec Le Groove Encadrée par la Ville, qui l’a attribuée sur concours, la salle de l’écoquartier de la Jonction n’en fait heureusement qu’à sa tête. C’était l’inauguration ce week-end. Fabrice Gottraux

Vendredi 5 novembre: soirée inaugurale de la nouvelle adresse noctambule dans l’écoquartier de la Jonction. PIERRE ALBOUY

Ce sont nos impôts qui paient ça? Oui, et c’est très bien fait. Une nouvelle salle de concert – le terme n’a pas encore été officialisé, mais c’est bien le cas – en plein centre-ville, voilà combien de temps que ce n’était plus arrivé?

Le Groove aurait pu se trouver un nom plus avant-gardiste. Parions que cet aspect sera vite digéré. Ce qui compte, c’est que la foule investisse nuitamment et chaque week-end – douze événements par mois – le sous-sol du 9 rue des Gazomètres. Cette adresse qu’on découvre bouillonnante d’idées, de musique et de fiesta. La maison au-dessus est une crèche, les immeubles voisins accueillent des bureaux. Le boulevard Saint-Georges borde le site.