Sortie littéraire – Le culte du corps selon Lionel Shriver L’écrivaine anglo-américaine s’attaque à notre obsession de la santé, à la mode du triathlon et à notre peur du vieillissement. Tout au long de «Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes», on rit jaune. Isabelle Falconnier

À LIRE: «Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes», de Lionel Shriver, Belfond, 384 p. DR

Il faut être masochiste pour aimer lire Lionel Shriver: elle passe son temps à épingler nos travers, autrement dit à se moquer de nous, ses lecteurs et frères humains du monde dit occidental. Dans «Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes», c’est à la mode du triathlon, des sports extrêmes et à notre culte du corps que la romancière anglo-américaine s’attaque avec une ironie parfaitement jouissive.

Vous avez dit triathlon? En dix ans, la discipline mêlant course à pied, nage et cyclisme a ringardisé ce bon vieux footing des familles. Plus de 4 millions d’Américains participent chaque année à une telle compétition. En France, le nombre de licenciés a triplé. Le plus populaire des triathlons? Sa version «hard», soit l’Ironman – 3,8 km à la nage, 42 km de course, 180 km à vélo –, voire l’Enduroman, triathlon de l’extrême reliant Londres à… Paris. Quelque 46 triathlètes sont parvenus à boucler cette épreuve. Le numéro 26, Douglas Waymark, n’est jamais arrivé à Paris: il meurt des suites d’un malaise au cours de sa traversée de la Manche.