Manifestation culturelle – Le Cully Jazz Festival repoussé en août Le Cully Jazz aura lieu du 20 au 29 août en 2021 pour sa 39e édition. Un événement qui sera réduit cette année.

Le Cully Jazz aura lieu du 20 au 29 août en 2021 pour sa 39e édition. Keystone/Jean-Christophe Bott

Le Cully Jazz Festival change de saison pour son édition 2021, coronavirus oblige. La manifestation qui rime avec le printemps se tiendra du 20 au 29 août, ont indiqué ses organisateurs jeudi. Cette 39e édition se déroulera avec une capacité réduite.

«Les inconnues sur la possibilité de se réunir au mois d’avril persistent. L’équipe d’organisation souhaite s’adapter et organiser en 2021 un festival compatible au virus, tenant compte des mesures sanitaires», explique-t-elle dans un communiqué.

«Une édition singulière, repensée et adaptée à la situation mais pour laquelle toute l’équipe désire plus que jamais continuer à allier qualité de programmation, confort des artistes et des festivaliers en tenant compte des normes sanitaires qui seront en vigueur», ajoute-t-elle.

Cette édition 2021 sera fortement réduite puisque sans chapiteau, le Festival IN se concentrera sur les scènes du Next Step et du Temple, alors que le Festival OFF s’orientera sur des scènes extérieures et éphémères en plus de ses traditionnels caveaux, détaille les organisateurs.

ATS