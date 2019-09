Le cuiseur à riz, métaphore d'une Corée sous pression

Inaugurant un partenariat tout neuf avec La Bâtie, le Théâtre des Amis accueille ces jours de Séoul – mais via les Pays-Bas – une performance aigre-douce, tragicomique, bref un brin schizophrène. Ses protagonistes? Trentenaire sombre et poupin, l’artiste sud-coréen Jaha Koo, actuellement basé à Amsterdam, dans son propre rôle, à la première personne; à sa gauche, Hana, un autocuiseur de riz condamné à ne faire que cela, cuire du riz, contrairement aux deux autres rice-cookers à sa droite, Duri et Seri, qui, eux (elles?), prennent la parole – conversent, vocifèrent, insultent – tout en faisant copieusement clignoter leurs leds. Derrière ce petit monde, un écran où défilent des images d’archives documentant le triste état où se trouve la Corée depuis 1997, quand le pays en crise a accepté le plan de sauvetage du FMI, et que Jaha Koo a vu nombre de ses amis se suicider à la chaîne. Lui-même, dès lors, se définit par un mot n’existant que dans sa langue, et qui signifie «isolé sans aide».

À la fois témoignage intime, exposé d’histoire et cri d’alarme anticapitaliste, «Cuckoo» se livre sur le ton mesuré que l’on associe au style asiatique. Baigné de rengaines électros également signées de l’auteur, le spectacle superpose à la gravité par moments insoutenable du propos un vernis «kawaii» que figure bien le cuiseur à vapeur, lui qui couvre sa pression interne d’un design «user-friendly» en vue de produire quotidiennement ses portions de riz nature - consommés «seuls sans aide» le plus souvent. Un ustensile semblable à la pièce qu’il inspire, et pas forcément aux antipodes de son homonyme helvétique.

Les Amis musiquethéâtre, jusqu’au 6 sept., www.lesamismusiquetheatre.ch