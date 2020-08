Campagne présidentielle américaine – Le cri du cœur d’un malade en faveur de Joe Biden Joe Biden a été investi mardi soir par le parti démocrate pour affronter Donald Trump le 3 novembre prochain. L’ancien vice-président qui acceptera son investiture jeudi, a reçu un soutien puissant de la part d’un homme paralysé par une maladie en phase terminale. Jean-Cosme Delaloye - New York

Ady Barkan, s’exprime depuis Santa Barbara, lors de la Convention démocrate, mardi 18 août 2020. KEYSTONE

Il a perdu sa voix, rongée par une sclérose latérale amyotrophique. Mardi, lors de la seconde soirée de la convention démocrate virtuelle, Ady Barkan, un jeune père de famille de 36 ans paralysé par cette maladie en phase terminale, a lancé un cri du cœur pour Joe Biden à l’aide d’une voix digitalisée. «Nous vivons dans le pays le plus riche au monde et nous sommes incapables de garantir le droit humain le plus basique», a-t-il déclaré. «Tout le monde vivant aux États-Unis devrait pouvoir avoir une assurance maladie.»