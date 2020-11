Lettre du jour – Le cri de la mouette Courrier des lecteurs

Bernex, 18 novembre

Un cri pour la sauvegarde des liens humains, des liens de proximité, comme on dit, en faveur de celui qui aime encore faire ses commissions dans un véritable supermarché physique, payer avec une monnaie physique à la caissière vivante du supermarché. Ce pauvre citoyen qui se sent mal dans un monde virtuel, dématérialisé… qui se demande pourquoi il devrait faire le travail d’une caissière, d’un agent de voyages, d’un banquier, pourquoi on l’oblige à passer des heures à attendre la réponse d’un employé de Swisscom pour réparer, lui-même, son «routeur», entendre l’employée de son assurance maladie Helsana le prévenir que, dorénavant, s’il s’obstine à la payer au guichet de la poste par mandat postal, les frais, quatre francs par mandat, seront pour lui.

Car celui pour qui je pousse le cri, c’est un homme qui aime l’humain, qui vit de l’humain, qui préfère rencontrer, parler avec les gens, au lieu de se raconter sur son blog. Et ne me dites pas que c’est le Covid, c’est à cause du Covid, non, ce n’est pas le Covid qui a inventé le sexe virtuel et le Bitcoin, les GAFA et j’en passe.

Oui, il utilise le mail, cet homme, oui, il vous envoie les messages par un clic, mais il a encore la possibilité de prendre sa plume, glisser sa lettre dans une enveloppe, coller le timbre et vous l’envoyer. C’est une question de choix. Ou de liberté, si vous voulez. Un mot très à la mode.

Marcela Bideau