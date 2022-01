Sport – Le crédit d’étude pour la nouvelle patinoire est voté Les députés votent 11,7 millions pour étudier la nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc à Lancy. Marc Bretton

Possible intérieur du projet de la future patinoire du Trèfle-Blanc. TDG

Le Conseil d’État demandait 11,7 millions au Grand Conseil pour étudier la nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc, il a été entendu avec un vote de 68 oui, contre 20 non et 5 abstentions. «C’est un besoin vital pour notre équipe cantonale que cette nouvelle patinoire», explique le rapporteur de majorité, l’UDC Stéphane Florey. «Depuis des années, son maintien en première ligue est d’ailleurs dérogatoire et lié à la construction d’un nouveau site, l’ancien étant vétuste et obsolète.»

«Gouffre énergétique»