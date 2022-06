Une série de vols ont été annulés ce mercredi matin dans les aéroports nationaux de Genève et Zurich.

Le trafic aérien reprend son souffle, la crise du coronavirus semblant s’être envolée. Mais patatras, les avions ont été cloués au sol à Genève et Zurich ce mercredi matin. Une panne informatique serait à l’origine des annulations de vols, selon Skyguide.

Et le ciel suisse est déserté, comme en témoignent les images, presque insolites, de Flightradar. Un couac exceptionnel aux répercussions internationales qui n’a pas manqué de faire réagir. La BBC a tout de suite informé sur cet incident, tout comme France24 ou encore «Le Monde». Sur la Toile, et sur le réseau social Twitter notamment, les internautes et éventuels passagers désœuvrés se sont empressés de tenter de trouver des réponses.