Imaginez que le secteur aérien subisse un crash toutes les secondes! Émoi et inquiétudes seraient considérables. Or, circulent aujourd’hui sur les réseaux sociaux des informations de toute nature, extravagantes, complotistes ou pas: la falsification est aisée, sur le contenu du message, mais aussi sur la réalité et la nature de l’émetteur. Se faire passer pour quelqu’un d’autre, annoncer des faits totalement imaginaires, notamment dans un but de manipulation, est monnaie courante.

La manipulation de l’information n’est pas nouvelle: le théologien Jean Petit, en 1408, transforma l’assassinat du duc d’Orléans en tyrannicide! Au même titre que les matières premières, l’information est essentielle pour nos sociétés. L’étymologie du terme information signifie mettre en forme, façonner. Façonner les opinions, alimenter les débats publics en se fondant sur des faits établis et sur la «vérité», autant que possible, et non pas sur des constructions idéologiques biaisées, est fondamental.

Depuis quelques décennies est annoncée une société dite de l’information. Grâce à l’information nous devions entrer dans un nouvel âge d’une démocratie «athénienne», porteuse d’une prospérité mondiale, selon Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Or, le crash de l’information est multidimensionnel.

Illustrons quatre domaines dans lesquels l’information est mal maîtrisée, avec de lourdes conséquences. Tout d’abord, le domaine du big data. Un mythe a notamment été de croire que de gigantesques bases de données et l’algorithmique garantissaient une bonne information, des vérités scientifiques, et finalement l’intelligence à portée de clic! En fait, il faut inverser la logique: partir de l’intelligence et de l’éthique pour approfondir l’information disponible en utilisant les données accessibles, en les analysant avec une modestie inhérente à l’esprit scientifique, loin de l’instantanéité du clic!

Un deuxième domaine est tout simplement le crash des médias traditionnels qui, par manque de moyens, ne peuvent plus alimenter les opinions de façon satisfaisante. Cette seule thématique renverrait à de longs approfondissements… car des médias de qualité innervent toute la société de façon positive. Ils constituent une pierre d’angle de la production de l’information. Un troisième domaine est celui de l’information scientifique et médicale.

Dans la crise du Covid, une réflexion intelligente, éthique, sage sur les informations disponibles n’a pu réellement s’imposer. Même si nombre de scientifiques ont fait des efforts remarquables. Cela a été lourd de conséquences. Et le dossier est loin d’être clos. Un dernier domaine est celui de l’économie mondiale qui subit de plein fouet le crash de l’information. Lorsque les économistes occidentaux et soviétiques s’affrontaient, les premiers soulignaient que le prix était l’information clé pour orienter et dynamiser les activités humaines. Les Soviétiques croyaient en la planification, en termes quantitatifs, définie par le gouvernement central pour organiser l’activité économique, sans avoir besoin de prix ou de marché.

On connaît la suite! Le système de prix constitue une information clé. Or, aujourd’hui, le monde a perdu en partie cette référence. Alors, en l’absence de cette information cruciale, la production des ressources à l’échelle mondiale devient aléatoire. L’inflation et la guerre ne sont peut-être que les premiers maux qui en découlent! Avant peut-être que l’on puisse revenir à certains fondamentaux, parmi lesquels l’information…

Patrick-Yves Badillo Afficher plus Agrégé des Universités DR

