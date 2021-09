Une institution en crise – Le CP Berne n’est plus tout-puissant Le club de la capitale tente de renouer avec son passé glorieux. Mais pour la troisième saison de suite il végète en fond de classement. Cyrill Pasche Berne

Dans l’intimité du vestiaire, Ramon Untersander et Alain Berger peinent à cacher leur lassitude. Keystone

Neuvième au terme de la saison régulière en 2019 et 2020. Dixième de l’exercice en cours avec une seule victoire en cinq matches. Le CP Berne est-il encore un grand club?

Pour une troisième saison consécutive, tandis que la campagne actuelle devait être celle de la «réconciliation», le CP Berne est passé au travers de son début de championnat. Le polémiste alémanique Klaus Zaugg l’a d’ailleurs comparé au néopromu, le HC Ajoie. «Mais un HCA sans émotions ni passion», a-t-il écrit dans les colonnes de «Watson».

Le club de la capitale tente péniblement de renaître, sur les cendres des équipes championnes en 2016, 2017 et 2019. Mais ça saute aux yeux: il a perdu son assurance, sa «Siegermentalität» et «l’arrogance» des vainqueurs qui le caractérisait et le rendait tout-puissant.