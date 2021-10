Meyrin – Le Covid sème la zizanie dans l’écoquartier des Vergers

«Ici, tout le monde a entendu parler de cette histoire», nous confie un commerçant des Vergers. L’histoire en question est celle d’une habitante de l’écoquartier meyrinois et ancienne cliente régulière du Pub des Vergers et de la tenancière dudit établissement. Les deux femmes sont à couteaux tirés, chacune souhaite porter plainte contre l’autre.

La cliente, Hiba, 28 ans, entend faire cesser une entrave à sa liberté de circulation dans le quartier ainsi que des propos qu’elle considère diffamatoires. On l’accuse d’être responsable de la fermeture provisoire de l’établissement, qu’elle aurait fréquenté en ayant le Covid. Deborah, la patronne, souhaite dénoncer l’agression que son mari et elle ont subie samedi dernier, lorsque leur ancienne cliente est entrée tout d’un coup dans le pub pour les bousculer et les invectiver.