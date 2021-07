Maladie – Le Covid se prolonge dans quatre cas sur dix Une étude genevoise montre que sept à neuf mois après avoir contracté le virus, 39% des patients signalent des symptômes résiduels. Sophie Davaris

Une étude des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Université de Genève (UNIGE) révèle que sept à neuf mois après avoir contracté le virus, 39% des personnes ayant eu le Covid signalent des symptômes durables. Ce phénomène est plus courant chez les femmes et chez les patients ayant présenté plusieurs symptômes les jours suivant l’infection, indique cette étude publiée dans la revue «Annals of Internal Medicine».

Fatigue persistante, troubles neurologiques, essoufflement, troubles cardiaques ou troubles psychiatriques sont les symptômes les plus fréquents. Leur intensité peut fluctuer dans le temps. Afin de mieux évaluer leur impact sur la qualité de vie des patients et d’en préciser la durée, les HUG et l’UNIGE ont réalisé une étude de suivi à long terme des personnes symptomatiques ayant consulté les HUG entre le 18 mars et le 15 mai 2020 et diagnostiquées positives au SARS-CoV-2.

L’une des premières études

L’étude s’est déroulée en trois étapes: une consultation ambulatoire par télémédecine les jours suivant le diagnostic, une autre trente à quarante-cinq jours après, puis un suivi des symptômes sous la forme d’un questionnaire entre sept et neuf mois. Les patients avec des complications graves ayant dû être hospitalisés ne sont pas inclus dans l’étude afin de mettre en évidence les symptômes persistants, indépendamment d’une hospitalisation.

Sur les 629 personnes volontaires constituant la cohorte initiale de l’étude, 410 ont effectué les trois étapes et 39% d’entre elles ont déclaré des symptômes persistant sept à neuf mois après le diagnostic. La fatigue (20,7%) est le symptôme le plus fréquent, suivie par la perte du goût ou de l’odorat (16,8%), l’essoufflement (11,7%) et les maux de tête (10%). Selon Mayssam Nehme, cheffe de clinique au Service de médecine de premier recours des HUG et première auteure de ces travaux, «il s’agit d’une des premières études longitudinales ambulatoires avec un nombre aussi important de participants».

Davantage de femmes

L’étude révèle que le Covid long semble davantage concerner les femmes, notamment pour la fatigue, les essoufflements et les maux de tête. Toutes les catégories d’âge sont touchées, y compris les personnes jeunes et en bonne santé. La prévalence de certains symptômes varie pour certaines tranches d’âge: par exemple, les 40-60 ans ont davantage de douleurs musculaires. Les personnes ayant développé plus de symptômes du Covid-19 en phase aiguë de la maladie, à savoir les jours suivant l’infection, ont davantage tendance à développer des symptômes persistants.

De manière surprenante, les symptômes peuvent apparaître et disparaître au cours du temps. «En effet, certaines personnes ont déclaré la disparition des symptômes entre trente et quarante-cinq jours et se voient à nouveau symptomatiques sept à neuf mois après l’infection», précise-t-elle. La cause de ces variations reste inexpliquée, mais fait l’objet de diverses hypothèses en cours d’étude, selon les chercheurs.

Difficile à vivre

Un peu plus du tiers (37%) des personnes ayant des symptômes persistants les voient disparaître après trente à quarante-cinq jours et 19% supplémentaires après sept à neuf mois, soit une rémission dans 56% des cas. Bien que faibles à modérés, les symptômes affectent néanmoins la qualité de vie. «Les personnes avec un niveau de forme optimal avant leur infection ne le sont clairement plus après. Ce sentiment de ne plus être au mieux de sa forme, ajouté au découragement face à une absence de progression nette, est particulièrement difficile à vivre», s’inquiète le directeur de cette étude, le Pr Idris Guessous, médecin-chef du Service de médecine de premier recours des HUG et épidémiologiste au Département de santé et médecine communautaires de la Faculté́ de médecine de l’UNIGE.

«Les médecins traitants doivent assurer le suivi de leurs patients Covid-19 à long terme, et cette étude les aidera à mieux connaître les signes de cette maladie», poursuit Idris Guessous, dont l’équipe a rédigé des protocoles destinés aux médecins de ville et des informations sur le Covid long destinés aux patients.

L’équipe de recherche a développé un calculateur de risque des symptômes persistants après un diagnostic confirmé de Covid-19. L’objectif de ce calculateur est d’informer le public sur sa probabilité de présenter des symptômes liés au Covid-19 sept à neuf mois après un diagnostic confirmé. Il est disponible en français, anglais et espagnol sur longcovidcalculator.com.

