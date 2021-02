Tous les artistes ne sont pas égaux dans la crise sanitaire. Cela n’a rien à voir avec le talent.

On sait la catastrophe économique à laquelle mène l’arrêt forcé des activités culturelles depuis une année. La réouverture des musées en mars augure-t-elle d’un retour prochain dans les salles de spectacle? En attendant l’embellie, le mal est fait. Les dégâts sont profonds.

On sait la faillite à laquelle sont exposées les entreprises culturelles, tous domaines confondus, théâtre, danse, musique, art contemporain. Sans oublier les techniciens dans l’ombre de la scène, ni les écrivains. Entre autres.

Nos autorités aiment à défendre cette grande diversité dans les métiers. Tant mieux. Mais perçoivent-elles la diversité des statuts? Chaque carrière se développe dans un contexte économique particulier. Une exposition soutenue par un mécène n’a rien de commun avec un concert défrayé 20 francs de l’heure. Entre les deux, les cas de figure sont multiples. Et les fortunes si diverses.

Aujourd’hui, les plus fragiles sont ceux qui, bien avant le Covid déjà, cumulaient de tout petits engagements, souvent contractés oralement et fluctuant sans cesse au gré des saisons. Ceux-là aussi créent, et ils sont nombreux. Ceux-là aussi réclament de l’aide. Surtout, ils demandent que l’État reconnaisse leur contribution à l’économie de la culture. Il y a du travail…