Suisse – Le Covid frappe durement le secteur temporaire de l’emploi Le secteur accuse une forte baisse de 14,3% suite à la crise du coronavirus en 2020. Il a même reculé de 22,8% lors du confinement du printemps dernier.

Le taux de croissance par trimestre en 2020 par rapport aux trimestres de l’année précédente. Swisstaffing

L’année 2020 a été très difficile sur le front des emplois temporaires. Le secteur s’est effondré de 14,3% en raison du coronavirus. Après un recul de 22,8% lors du premier confinement, la baisse s’est toutefois atténuée durablement pour atteindre 9,6% au dernier trimestre, indique l’Association des services de l’emploi Swissstaffing, dans un communiqué jeudi.

«La crise du coronavirus place les demandeurs d’emploi et les prestataires de services de l’emploi devant le plus grand défi depuis la crise financière en 2008», constate Marius Osterfeld, économiste chez Swissstaffing. Selon lui, même des profils demandés dans l’industrie, les services voire, paradoxalement, dans la santé, sont devenus difficiles à placer. «Lorsque cela fonctionne, il s’agit le plus souvent de postes vacants, à pourvoir à court terme de manière flexible».

Prudence pour 2021

Swissstaffing souligne que la légère évolution positive au cours de 2020 est à mettre sur le compte des commandes dans le secteur logistique et par l’incertitude élevée des entreprises qui misent sur une main-d’œuvre flexible au lieu d’emplois fixes. Mais le nombre d’heures effectuées par les travailleurs temporaires atteint la valeur la plus faible depuis 2012, soit l’année depuis laquelle ce chiffre est mesuré.

Et l’avenir ne s’annonce pas rose. Selon une enquête réalisée par GfS-zürich auprès des patrons des membres de swissstaffing, 24% d’entre eux prévoient une dégradation de la situation sur le marché du travail, 41% prévoient que la situation restera difficile et seuls 33% prévoient une amélioration.

cht/comm