Suisse – Le Covid fait plonger Zurich dans les chiffres rouges Malgré un déficit attendu de 558 millions de francs en 2021, le canton le plus peuplé de Suisse entend maintenir le niveau élevé de ses investissements ces prochaines années.

Les investissements seront maintenus mais ils ne seront guère autofinancés, a prévenu le grand argentier zurichois Ernst Stocker. KEYSTONE

Le canton de Zurich plonge dans les chiffres rouges sous l’effet de la crise du coronavirus. Pour l’an prochain, son gouvernement prévoit un déficit de 558 millions de francs. Les budgets annuels devraient rester marqués par d’importants excédents de charges jusqu’en 2024 au moins.

Après un excédent de recettes de 566 millions de francs dans les comptes 2019, l’exercice 2020 sera sans doute nettement moins favorable en raison de la hausse importante des charges face à la crise. Mais le grand plongeon aura lieu l’an prochain, malgré l’utilisation d’une partie des réserves du canton.

Dans le budget 2021, l’exécutif s’attend à des charges de 16,659 milliards de francs pour des recettes de 16,101 milliards seulement, écrit-il vendredi. La faute à une chute des rentrées fiscales surtout, qui reculeront de 450 millions de francs par rapport à l’année en cours. Cette baisse devrait être particulièrement marquée pour l’impôt sur les entreprises.

Maintenir les investissements

Le canton le plus peuplé de Suisse entend toutefois maintenir le niveau élevé de ses investissements ces prochaines années. Ils constituent «un bon plan conjoncturel dans la crise actuelle», a souligné le grand argentier Ernst Stocker (UDC) face aux médias.

Ils ne seront toutefois guère autofinancés et viendront alourdir la dette d’environ quatre milliards de francs d’ici à 2024. L’endettement du canton passera ainsi à 9,1 milliards de francs en quatre ans. Durant cette période, les déficits oscilleront entre 400 (en 2023 et 2024) et 600 millions de francs (en 2022), selon les prévisions.

Pour limiter les dégâts, le Conseil d’Etat zurichois veut puiser deux milliards de francs dans les réserves financières du canton en quatre ans. Celles-ci devraient encore atteindre 8,1 milliards en 2024.

ATS/NXP