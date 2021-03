L’histoire de l’urbanisme est étroitement liée à celle des épidémies. Face aux maladies, l’aménagement de l’environnement naturel ou bâti a toujours fait partie des réponses, de pair avec les interventions sur le corps et la pharmacologie. Ainsi, de l’Antiquité au milieu du XXe siècle, pour lutter contre les miasmes qu’on pensait porteurs de maladies, on a érigé des dômes, élargi les rues, construit des balcons pour faire circuler air et lumière. Avant que la découverte des antibiotiques et des vaccins ne recentre l’architecture sur des intérêts plus esthétiques.

Aujourd’hui, avec le Covid-19, les considérations sanitaires reviennent en force. Comment l’épidémie peut-elle refaçonner nos villes? Allons-nous construire autrement? Comme le neuf représente une goutte d’eau face à l’océan du bâti actuel, faut-il modifier ce dernier? On réfléchit plutôt à mutualiser les espaces, à moduler l’existant avec du provisoire pour en accroître les usages, à favoriser le réemploi d’un bâtiment au fil des heures. Voilà de quoi mieux vivre une épidémie. Pas de quoi l’éviter…

Devons-nous freiner la densification? Les experts n’incriminent pas la densité seule dans la propagation du virus. Et il faut bien absorber la croissance, tout en préservant les terres agricoles. Alors on songe à fragmenter la métropole pour recréer de petites «villes du quart d’heure» où les fonctions essentielles – habiter, travailler, se ravitailler, se divertir – seront accessibles en quinze minutes. Moins de densité, moins de mobilité et de pollution, certes. Mais c’est insuffisant.

L’historien de la médecine Vincent Barras nous met en garde: il faut repenser la façon dont cohabitent les hommes entre eux, avec les animaux et avec l’environnement. Les signaux d’alarme climatiques ont initié le virage, il est vital que le Covid donne le coup d’accélérateur.