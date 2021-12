Épidémie de coronavirus – Le Covid est traqué dans la faune suisse Genève prend part à une étude nationale. La transmission du SARS-CoV-2 entre humains et animaux pourrait être déterminante pour la suite de la pandémie. Marc Moulin

Le blaireau fait partie des animaux susceptibles d’être inclus dans l’étude nationale portant sur une éventuelle transmission du Covid à la faune suisse. Ici un pensionnaire du zoo La Garenne en 2016. FLORIAN CELLA/24 HEURES

À Genève, les gardes-faune prélèveront des échantillons sanguins de bêtes sauvages blessées ou récemment décédées. Le Canton a accepté de prendre part à une vaste étude nationale, pilotée par les Universités de Berne et Zurich avec l’appui des autorités fédérales, sur une possible extension au règne animal de l’épidémie de Covid (SARS-CoV-2). Un sujet bien moins anodin qu’il n’y paraît de prime abord, notamment au vu de ce qui a été repéré ailleurs dans le monde et des conséquences potentielles pour les humains.