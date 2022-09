Mortalité à Genève – Le Covid est la deuxième cause de décès en 2020 L’Office cantonal de la statistique fait état d’un nombre record de décès, supérieur de 27% à la moyenne des années précédentes. Seul le cancer a tué plus que le SARS-CoV-2. Aurélie Toninato

En novembre 2020, pour faire face à l’augmentation du nombre de décès dus au Covid-19, la Ville de Carouge a dressé quatorze tentes provisoires dans un entrepôt carougeois pour accueillir des défunts. LAURENT GUIRAUD

En 2020, le Covid a été la deuxième cause de décès à Genève, indique ce lundi l’Office cantonal de la statistique. Quelque 4259 décès de personnes résidant dans le canton ont été enregistrés. «Un nombre record, relève l’Office, supérieur de 27% à la moyenne des années 2015-2019 (3350 décès). Ce résultat s’explique par la pandémie, qui est la cause principale de 881 des 4259 décès observés (460 hommes et 421 femmes), soit 21% du total.»

Pour cette première année de pandémie, le Covid est ainsi la deuxième cause de décès à Genève, derrière les cancers (22%), mais devant les maladies de l’appareil circulatoire (19%).

Hommes plus touchés que les femmes

Dans la catégorie des décès ayant comme cause principale le Covid-19, les hommes (52% du total) ont été plus touchés que les femmes (48%). Les personnes âgées de 70 ans ou plus représentent plus de 90% des décès. Parmi elles, le nombre de décès d’hommes et de femmes est proche, respectivement 414 et 409. Pour les personnes âgées de moins de 70 ans, l’écart est en revanche bien plus marqué: 46 décès pour les hommes contre 12 pour les femmes.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

