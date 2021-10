Politique genevoise – Le Covid divise plus que jamais le MCG Le parti antifrontaliers ne sait plus sur quel pied danser, entre opposition aux mesures sanitaires et soutien à son ministre de la Santé. Julien Culet

Du fait de son statut de ministre de la Santé, Mauro Poggia se trouve dans une position délicate face à son parti, au sein duquel les opposants aux mesures sanitaires sont nombreux. Salvatore Di Nolfi/AFP

Contestataire par nature, le Mouvement citoyens genevois (MCG) se voit écartelé entre les antivax et antipass, et ceux qui suivent leur ministre de la Santé, Mauro Poggia. Les tensions se sont récemment exacerbées au sein du parti, notamment lors d’un caucus tenu il y a un peu plus d’un mois, selon des sources internes. Puis l’assemblée générale du 30 septembre n’a réuni qu’une cinquantaine de membres, alors que la formation – qui compte 1300 inscrits – devait choisir son président. D’ordinaire, ils sont entre 120 et 150 membres à participer.

Le sortant, le député Francisco Valentin, a été réélu. Il justifie en partie la faible affluence au fait de devoir présenter un certificat Covid à l’entrée, signe d’une défiance de l’électorat MCG envers les mesures. «Beaucoup refusaient de faire un test, reconnaît l’élu. Mais nous devions demander les pass, car ceux-ci sont obligatoires pour les réunions politiques de plus de 50 participants.»