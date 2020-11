Fermeture provisoire – Le Covid divise librairies et bibliothèques La vente de livres est autorisée, pas leur prêt. Mais la Ville étudie un système de livraisons à domicile. Christian Bernet

Si les libraires et bibliothèques ne sont pas au même régime, c’est en raison des comportements différents qu’ils induisent. Laurent Guiraud

«S’il vous plaît, rouvrez les bibliothèques le plus vite possible.» Ce cri du cœur est celui d’un lecteur de la «Tribune de Genève», effaré à l’idée qu’on ait pu les fermer. Il s’en est ouvert dans le courrier du journal de jeudi, avouant du même coup son «vice»: celui d’être un lecteur assidu, voire compulsif, qui meuble ses jours et ses nuits de «ces voyages immobiles dans le temps et dans l’espace».

Or, sa passion vagabonde est entravée. Les bibliothèques sont fermées depuis lundi, sur ordre du Conseil d’État, pour une durée de quatre semaines au moins. Comme la plupart des commerces, elles font les frais de la lutte contre la pandémie.