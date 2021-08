Utilisation d’énergie à Genève – Le Covid a réduit notre besoin en électricité En 2020, la consommation globale de courant a baissé. En raison de la faible activité des entreprises. Christian Bernet

Image d’illustration. KEYSTONE

La pandémie a rendu Genève moins gourmand en électricité. En 2020, la consommation sur le réseau genevois a baissé de 4,5% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 2,66 millions de mégawattheures (sans compter la consommation du CERN). Le canton a ainsi retrouvé son niveau d’il y a vingt ans. En avril, mois le plus marqué, la chute de consommation a atteint 14%.

En fait, ce sont surtout les entreprises qui ont été moins gourmandes. Celles-ci absorbent 58% du courant total, et leurs besoins ont été réduits de 8,2%. En cause: les restrictions imposées par le Covid et notamment les fermetures temporaires des bureaux, des usines et des magasins.

À l’inverse, comme les gens sont restés davantage chez eux, notamment pour télétravailler, ils se sont davantage branchés sur la prise. La consommation des ménages privés a donc augmenté de 3,8%.

Parallèlement, le canton a produit 0,87 million de mégawattheures, en hausse de 5,4% par rapport à l’année précédente. Ce courant vient pour moitié de l’usine hydroélectrique de Verbois.

Avec le retour à une vie plus ou moins normale, la consommation électrique reprend cette année. Sur les cinq premiers mois, elle se rapproche de celle de 2019.

À noter que depuis 2010, la consommation globale du canton est en baisse. En dix ans, elle a été réduite de 10%.

