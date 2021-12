Coronavirus en Suisse – Le Covid a eu peu d’impact sur le taux d’aide sociale en 2020

On observe que le coronavirus joue un rôle en regardant les raisons de sortie de l’aide sociale, note l’OFS. (Photo d’illustration)

Le taux d’aide sociale est resté stable à 3,2% en 2020, malgré la crise du coronavirus. Toutefois le nombre de personnes ayant pu s’affranchir de cette aide a diminué, atteignant même le taux le plus bas depuis 2013.

En 2020, 272’100 personnes ont reçu de l’argent de l’aide sociale, soit 633 individus de plus que l’année précédente. Cela correspond à une hausse de 0,2% qui est faible compte tenu des circonstances de la pandémie, a relevé mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse du chômage et la mauvaise conjoncture n’ont eu que peu de répercussions sur l’aide sociale grâce aux aides économiques de la Confédération et des cantons.