Démographie – Le Covid a dépeuplé des communes La population du canton a très peu augmenté en 2020 en raison de la pandémie. Elle a même baissé par endroits. Christian Bernet

Vue aérienne de Genève. Laurent Guiraud/ Tamedia publica

La pandémie a fortement freiné la croissance démographique du canton en 2020. Les morts ont été nombreux et l’immigration a nettement ralenti. Résultat: la population n’a augmenté que de 2009 âmes en un an, pour se porter à 508’774 habitants. Et 20 communes ont même perdu des habitants. Tel est le bilan que vient de dresser l’Office cantonal de la statistique (Ocstat).

Cette faible croissance (0,4%) est inhabituelle. Il faut remonter aux années 1996-1997 pour retrouver des taux similaires, «au terme d’une longue période de récession», rappelle l’Ocstat. Durant la dernière décennie, le canton a enregistré chaque année 5000 nouveaux habitants en moyenne, avec même deux pics au-dessus de 8000.