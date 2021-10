Sortie de crise sanitaire – Le Covid-19 sera-t-il vaincu au printemps? Les experts suisses s’écharpent sur l’issue de la crise sanitaire et les solutions. Certains voient une sortie du tunnel au printemps déjà. Sébastien Jubin

Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé. KEYSTONE/Anthony Anex

La fin de la pandémie est-elle probable mi-2022? C’est l’avis de Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé. Il s’est exprimé dans la «SonntagsZeitung».

Cette lueur d’espoir, le Bâlois l’exprime sans détour. «Je suis optimiste. À partir du printemps prochain, nous pourrons laisser la crise liée au Covid-19 derrière nous.» L’homme politique de Bâle-Ville y voit toutefois deux conditions: d’une part, la vaccination de la population doit se poursuivre intensivement. Et d’autre part, aucune mutation virale dangereuse ne doit survenir. Le politicien alémanique souligne que sa déclaration sur la fin possible de la pandémie n’est pas scientifiquement fondée.

«Je suis optimiste. À partir du printemps prochain, nous pourrons laisser la crise liée au Covid-19 derrière nous.» Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé

Quid de l’hiver et des risques inhérents? Lukas Engelberger voit la solution dans les campagnes massives de vaccination. «Sinon, nous devons nous préparer à un hiver rigoureux, dit-il à la «SonntagsZeitung». En particulier pour les personnes non-vaccinées ou qui n’ont pas traversé la maladie. Le risque de la contracter sera alors considérable.»

De son côté, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) émet des doutes liés aux coûts élevés pour 2022. Même s’ils ont diminué, pour les seuls tests Covid-19, l’OFSP anticipe des dépenses à hauteur de 1,5 milliard de francs l’année prochaine. Le Conseil fédéral a récemment soumis une notification tardive au parlement sur le budget 2022. Le journal dominical rappelle que du troisième trimestre 2020 à la fin du second trimestre 2021, soit pendant une année, les coûts des tests se sont montés à 776 millions, selon l’OFSP. Une somme qui correspond à la moitié des dépenses budgétisées pour l’année prochaine.

Troisième dose: la Suisse en retard?

L’autre débat, c’est la troisième dose de vaccin. Dans la «NZZ am Sonntag», le directeur de Swissmedic Raimund Bruhin se défend de l’accusation d’être trop lent dans l’homologation d’un troisième vaccin contre le Covid-19.

«Swissmedic est tout sauf lent.» Raimund Bruhin, directeur de Swissmedic

L’homme argumente que notre pays dépend pour le rappel du vaccin des entreprises pharmaceutiques. «Swissmedic est tout sauf lent», se défend le patron de l’Institut helvétique d’autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques. Il précise que les fabricants de vaccins décident eux-mêmes de la date de dépôt de leurs demandes. Suit un constat: l’agence européenne des médicaments et son homologue américaine ont reçu les demandes plus tôt.

Selon l’OFSP, une troisième dose pour tous est pour l’heure hors de question. En fin de semaine, Patrick Mathys, chef de la section gestion de crise, a expliqué: «Actuellement, il y a peu d’évidences sur le bénéfice d’un rappel pour tout le monde.»

