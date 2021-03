Si le réchauffement climatique, la disparition des insectes et autres phénomènes de plus en plus tangibles ne suffisent pas à vous convaincre de l’urgence de mieux protéger notre planète, alors le Covid-19 le fera peut-être. Car les scientifiques nous le disent: il n’y a là nulle conspiration aux obscurs desseins, mais seulement la conséquence prévisible de notre mode de vie si dévastateur pour l’environnement.

Hélas, la nature humaine est égocentrique: tant que nous ne sommes pas personnellement touchés dans notre chair, nous avons de la peine à voir les menaces qui planent sur nous. Or, pour la première fois depuis longtemps, nous faisons face à une crise qui frappe l’humanité tout entière. Certes, nous sommes touchés à des degrés divers, mais même ceux qui ont eu la chance d’échapper à la maladie ou à ses funestes conséquences économiques subissent depuis une année les restrictions en tous genres et l’isolement social. Qui sait? La pandémie pourrait bien avoir plus de succès que les militants du climat et les écologistes, en nous faisant prendre réellement conscience de l’interdépendance existant entre notre environnement et nous.

«Nous avons peut-être tendance à l’oublier à force de vivre dans un monde de plus en plus artificialisé et dominé par la technologie, mais nous faisons partie intégrante de la nature.»

La biodiversité ne sert pas qu’à faire joli. Nous avons peut-être tendance à l’oublier à force de vivre dans un monde de plus en plus artificialisé et dominé par la technologie, mais nous faisons partie intégrante de la nature. Nous avons besoin d’elle – sans doute davantage qu’elle n’a besoin de nous. La nature n’est pas notre esclave, exploitable à volonté jusqu’à l’épuisement total de ses ressources. Souvenons-nous-en, sinon la prochaine fois, le retour de bâton risque d’être encore plus violent que ce qui nous arrive en ce moment.