Inde – Le Covid-19 envoie une méga-star de Bollywood à l’hôpital Amitabh Bachchan, 77 ans, un monstre du cinéma vénéré en Inde, a été hopistalisé après avoir été testé positif au coronavirus.

L'acteur de Bollywood Amitabh Bachchan, vénéré des Indiens, a été testé positif au coronavirus (archives). KEYSTONE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

La méga-star de Bollywood Amitabh Bachchan, 77 ans, a été testée positive samedi au nouveau coronavirus et admis dans un hôpital de Bombay avec son fils Abhishek, également contaminé.

«J'ai été testé positif au virus Covid» et «envoyé à l'hôpital», a déclaré sur Twitter à ses 43'000 abonnés Amitabh Bachchan. «Tous ceux qui ont été à proximité de moi au cours des 10 derniers jours sont priés de se faire tester ! «, a lancé l'acteur. De son côté, son fils Abhishek a tenu à préciser que tous deux»ont été admis à l'hôpital pour des symptômes légers».

Des millions d'Indiens vénèrent Amitabh Bachchan, guettant chacune de ses prises de parole. Chaque année, le 11 octobre, ses fans se retrouvent devant son domicile de Bombay à l'occasion de son anniversaire.

«Big B»

Affectueusement surnommé «Big B», il est devenu célèbre au début des années 70 quand il a a commencé à jouer dans des films à grand succès comme «Zanjeer» et «Sholay». Près d'un demi-siècle plus tard, il continue à tourner et à faire salles combles.

Son fils, Abhishek Bachchan, 44 ans, est également un acteur et un producteur à succès de Bollywood. Il est l'époux de l'ancienne Miss Monde Aishwarya Rai, également devenue une star du cinéma indien.

L'Inde est le troisième pays le plus touché au monde en nombre de contaminations, avec 820'916 personnes testées positives au nouveau coronavirus, dont 22'193 décès.

( ATS/NXP )