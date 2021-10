Financement par le Canton et les communes – Le Covid-19 a fait fléchir la solidarité internationale Les soutiens financiers des collectivités publiques ne se sont pas taris en 2020 mais ont marqué le pas. Eric Budry

Ont notamment pris la parole lors de la présentation: Catherine Schümperli Younossian (à gauche), secrétaire générale de la Fédération genevoise de coopération, et la conseillère d’État Nathalie Fontanet. DR

«En 2020, les communes genevoises se sont éloignées de l’objectif de consacrer 0,7% de leur budget de fonctionnement à la solidarité internationale.» Ce n’est pas encore un cri d’alarme que lance Catherine Schümperli Younossian, secrétaire générale de la Fédération genevoise de coopération, mais un appel «à rester vigilant». Car les collectivités publiques ont tout de même consacré 31,2 millions à la solidarité internationale en 2020, en augmentation de 1,3 million (par rapport à 2015), au moment où la pandémie de Covid-19 mettait en difficulté financière de nombreuses communes et l’État. Ces subventions ont permis de soutenir 800 projets.

Comme tous les cinq ans depuis 1985, la Fédération genevoise de coopération (FGC) publie son baromètre de la solidarité internationale, soit le niveau et l’évolution de l’engagement financier des communes et de l’État envers des projets de développement. Présenté jeudi, le document imprimé se double d’une version numérique donnant accès à une foule de données, de la comparaison entre les communes jusqu’aux projets soutenus par les collectivités avec les sommes attribuées à chacun.

13 communes au top

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’aide internationale en 2001, le taux de 0,7% est fixé comme objectif à atteindre mais sans contrainte pour y parvenir. En 2020, 13 communes sur 45 ont alloué 0,7% ou plus de leur budget de fonctionnement à la solidarité internationale. Céligny est en tête de liste avec 1,14%, suivie de près par Choulex (1,06%). Mais globalement, c’est un recul qui a été enregistré sur cet indicateur, un tiers des communes se situant entre 0,10 et 0,39%, de même que sur la moyenne et la médiane du taux d’effort des communes.

«En moyenne, le montant annuel par habitant consacré à la solidarité internationale s’est élevé à 21 fr. 15, relève la secrétaire générale. Ce montant est aussi en baisse, vraisemblablement en raison de l’impact du Covid-19.» Un impact à différents niveaux puisque la pandémie a aussi bloqué ou freiné de nombreux projets, ce qui a fait que des subventions votées n’ont, dans certains cas, pas été dépensées.

Le Canton en difficulté

En volume, le Canton et la Ville de Genève sont les plus gros contributeurs. La plus grande commune genevoise y a consacré 7,1 millions de francs en 2020 et continue de progresser vers l’objectif (0,62%). Quant à l’État, il en était à 17,8 millions l’année dernière mais stagne concernant le taux d’effort (0,2%). Présente jeudi, la conseillère d’État Nathalie Fontanet a néanmoins rappelé que «Genève était le canton le plus actif dans ce domaine».

La ministre des Finances a également souligné «combien il était difficile à l’État, dans la situation financière actuelle, de faire mieux». Enfin, elle estime que la solidarité internationale ne se limite pas à la coopération. Aussi, elle entend lancer une étude afin de déterminer quelle part de l’aide à la Genève internationale (par exemple le soutien à la présence d’ONG) pourrait être considérée comme de la solidarité internationale. «Si on prenait en compte nos engagements de ce type, notre pourcentage serait nettement meilleur», a-t-elle conclu.

Certes, mais comme l’ont expliqué René Longet, président de la FGC et ancien conseiller administratif d’Onex, et Gilbert Vonlanthen, maire de Bernex et président de l’Association des communes genevoises, la progression vers le 0,7% «est avant tout une question de volonté politique des élus en place».

