Conjoncture économique – Le Covid-19 a coupé le souffle de l’économie russe Le Kremlin reconnaît des dégâts mais mise sur «une reprise progressive». Les indicateurs économiques virent pourtant au rouge et près d’un Russe sur sept est désormais sous le seuil de pauvreté. Benjamin Quénelle

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Moldova's President Igor Dodon via video conference in the Bocharov Ruchei residence in the Black Sea resort of Sochi, Russia, Monday, Sept. 28, 2020. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) keystone-sda.ch

Loin de l’optimisme du Kremlin, les indicateurs, économiques mais aussi sociaux, ne cessent de virer au rouge en Russie. Dernière chute en date: la production industrielle. Elle a reculé de plus de 7% en août sur un an. Le déclin s’est ralenti par rapport à juin et juillet. Mais la tendance est claire. Alors que l’économie s’est contractée de 8,5% au deuxième trimestre, la production industrielle baisse dans les mêmes proportions. Plus intégrée au système international que les patriotiques discours ne le faisaient croire, la Russie est touchée par la chute mondiale de la demande: en juillet, derniers chiffres disponibles, la production nationale de pétrole sur un an s’est effondrée de 16% et celle de gaz naturel de 11%. Un coup dur pour un pays toujours aussi dépendant de la manne pétrolière.

Des pertes plus importantes

Vladimir Poutine assure cependant que, certes touchée par la récession due au Covid, la Russie est déjà sur le chemin de «la reprise progressive». Faisant fi des critiques sur son plan de soutien à l’économie qui, avec moins de 5% du PIB, est loin des programmes européens, le chef du Kremlin peut citer les dernières prévisions du FMI. Ils invitent à un optimisme relatif, anticipant une récession russe en 2020 de 6,6% seulement, mieux donc que la moyenne de –8% pour les économies occidentales. «Aujourd’hui, on peut dire que les pertes économiques dues au Covid sont nettement moins importantes que ce qu’on avait craint au début», se félicite parmi d’autres Gleb Nikitine, l’influent gouverneur de Nijnï-Novgorod. Dans sa région, très industrielle, la baisse du PIB devrait se limiter à 4-5%, loin des 10-12% initialement redoutés. «On s’en sort mieux que les pays européens car nous avons imposé moins de limitations à notre économie. Et le secteur agricole a fonctionné comme d’habitude et on a même enregistré des croissances», a confié Gleb Nikitine à la «Tribune de Genève» lors du récent forum CIPR de l’industrie digitale russe à Nijnï-Novgorod.

«Aujourd’hui, on peut dire que les pertes économiques dues au Covid sont nettement moins importantes que ce qu’on avait craint au début» Gleb Nikitine, gouverneur de Nijnï-Novgorod

Dans cette grande ville sur la Volga comme dans le reste de la Russie, la faible part des PME dans le PIB (moins de 20%) pourrait se révéler un avantage dans une économie dominée par les grosses entreprises, cibles faciles des aides publiques. Mais, partout à travers le pays, la consommation, autre moteur d’une économie toujours en manque de diversification, est en baisse. C’est un fort signal socio-économique: l’érosion des revenus s’accélère et le chômage est en hausse. Une récente étude a montré que près de 60% des Russes avaient vu leur salaire réduit pendant le confinement et plus de 80% déclarent toujours travailler à salaire réduit. Autre alarmante donnée: selon les statistiques officielles, le nombre de Russes ayant des revenus inférieurs au niveau de subsistance au deuxième trimestre frôle les 20 millions de personnes, soit près d’un Russe sur sept. Le nombre d’habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté a augmenté de 1,3 million par rapport au premier trimestre.

C’est un vrai danger pour le Kremlin car, avec les problèmes économiques et la chute du pouvoir d’achat, la défiance sociale croît. D’autant plus que les filets de sécurité sociaux sont minimes, l’épargne des foyers est faible et, dès avant la crise, leur surendettement était menaçant. Vladimir Poutine, qui avait promis de réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2024 et d’atteindre une croissance annuelle du PIB supérieure à la moyenne mondiale (environ 3%), vient de revoir ses objectifs à la baisse. Le président se donne désormais jusqu’en 2030 pour réduire la pauvreté. Et, alors que les investissements étrangers ont presque cessé, il a abandonné l’ambition d’entrer dans le top 5 des économies mondiales. Le Kremlin compte sur les réserves du fonds souverain (150 milliards de dollars, 500 milliards en or et devises) pour sauver le pays de la crise. Mais sa rhétorique patriotique vient de prendre un coup: le cours du rouble, en chute libre depuis six mois, vient de passer le seuil symbolique des 90 roubles pour un euro. Un mauvais signal sur la confiance générale dans l’économie russe.