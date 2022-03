Pollinisateurs en danger – Le couvert et le logis pour les insectes Comment aider ces petites bêtes si utiles à la pollinisation des végétaux? Cédric Périat, de l’association Printemps d’abeilles, donne quelques pistes. Antoine Michel

«Printemps d’abeilles» travaille à la sauvegarde des insectes pollinisateurs. Cédric Périat, apiculteur, cofondateur et directeur de l’association, entouré de ses ruches à Hermance. LUCIEN FORTUNATI

Abo Abeilles en danger À Genève, un parasite décime les ruchers Abo Biodiversité en danger Pourquoi les ruches des villes menacent les abeilles sauvages Au printemps, la valse de la nature s’accélère. Les insectes pollinisateurs en sont les maîtres d’orchestre. En passant de fleur en fleur à la recherche de pollen et de nectar, ils participent à la reproduction des végétaux. Mais les petites bêtes sont menacées. Si les êtres humains leur causent bien des malheurs, ces grosses bêtes peuvent aussi parfois leur donner un coup de pouce – au sens figuré.

Ou des coups de pouces, devrait-on dire. Il y a plusieurs solutions toutes simples à la crise des insectes, explique Cédric Périat, directeur de l’association Printemps d’abeilles. Le jeune homme nous reçoit dans un coin de forêt à Hermance, gracieusement prêté par un agriculteur et où s’alignent des dizaines de ruches et de nichoirs de toutes formes et couleurs.

Fleurs intestinales

Les abeilles (sauvages ou domestiques), syrphes (ces mouches qui portent un déguisement jaune et noir), coccinelles, papillons et consorts ont d’abord besoin des protéines du pollen, donc de fleurs. Il y a un hic: l’environnement en est pauvre, en particulier les zones urbaines. Les cultures, comme celle du colza, en sont abondamment fournies, mais sont aussi traitées avec des produits chimiques. Il faut donc s’assurer qu’il y a suffisamment de plantes à butiner.

Printemps d’abeille propose de recourir aux «bombes à graines», composées d’argile et d’un ensemble de graines de fleurs mellifères, telles le calendula ou la mauve. Il suffit de lancer ces boulettes, dès le mois de mars, peu importe où tant qu’elles peuvent pousser. On peut aussi simplement semer les graines à la lancée.

Ne pas non plus négliger les plantes aromatiques – thym, romarin, lavande, entre autres. Les arbres et arbustes, fruitiers ou non, sont un autre atout floral. «Ce sont des prairies sur pied», explique Cédric Périat.

Il indique qu’il faut privilégier les espèces domestiques comme les aulnes, charmes, viornes, marronniers et tilleuls. À l’inverse, il recommande de ne pas choisir le «béton vert» que sont les thuyas et les laurelles, ainsi que le tilleul argenté, originaire du sud-est de l’Europe et nocif pour les bourdons. «Mieux vaut éviter ce qui n’est pas local», résume-t-il.

Enfin, Printemps d’abeille milite pour la création de bandes florales, surtout dans les espaces urbains, afin de créer des couloirs de biodiversité.

Doux foyer

Les insectes ont également besoin d’un logement. En fabriquer ne mange pas de pain. Cédric Périat nous montre quelques prototypes, plus ou moins élaborés. Le plus basique est constitué de planches formant une niche. À l’intérieur, des tubes en bambou empilés. Les larves d’abeilles sauvages y dorment l’hiver, protégées de l’extérieur par une matière cotonneuse.

Pas besoin de faire sophistiqué pour créer un nid douillet. LUCIEN FORTUNATI

D’autres abris sont plus complexes. Comme cette ruche pour abeilles domestiques créée à partir d’une souche d’arbre évidée, afin de simuler un habitat naturel. Malheureusement, ses habitants n’ont pas survécu. Printemps d’abeilles a tenté l’expérience de ne pas s’en occuper. «Sans intervention, l’abeille domestique survit mal dans ces ruches», note Cédric Périat. Au moins, c’est bon à savoir. Comment faire, alors? «On s’en occupe. Ou alors on développe la recherche. Grâce à la sélection, on peut avoir des abeilles qui résistent aux changements de l’environnement.»

Un dernier conseil aux jardiniers: ne pas recourir à la chimie. «On devrait se passer des produits de synthèse et préférer des alternatives, comme le purin d’ortie, de consoude, de fougère ou de prêle», propose Cédric Périat.



Le problème Afficher plus Les insectes pollinisateurs font grise mine. Ils doivent faire face à de multiples dangers. En vrac: concurrence pour des ressources parfois rares, pesticides, bétonnage et urbanisation, plantation d’espèces végétales exotiques potentiellement toxiques, maladies et parasites comme le varroa (un acarien originaire d’Asie du Sud-Est). Les insectes locaux ne sont pas adaptés pour résister aux maux étrangers. Voici comment les aider.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.