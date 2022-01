Les boulangeries adaptent leurs tarifs – Le prix des croissants flambe comme jamais Le renchérissement du beurre, de la farine et des emballages conduit à une hausse de 10 à 15% des étiquettes en ce début d’année. Explication. Pierre-Alexandre Sallier

Le groupement national des boulangers et confiseurs, la SBC, a calculé que «les coûts pour les artisans» avaient «augmenté jusqu’à 15%» au fil des mois. Ici, des croissants sortant du four de la Boulangerie des Bains, à Genève. KEYSTONE

Ce n’est pas qu’une impression. Et ce sont surtout les croissants – plus qu’une galette des rois dont le dernier achat remonte à un an – qui ont attiré le regard sur les prix en boulangeries dès les premiers jours de 2022. Derrière les comptoirs, les chiffres ont bien bougé, confirme le secrétaire général de la Société des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois. Yves Girard évoque un relèvement des tarifs oscillant «entre 10 et 15% cette année». Un coup de pouce justifié par la crise du Covid? Cette décision vise surtout «à répercuter les hausses auxquelles les artisans font eux-mêmes face sur la plupart des produits utilisés», explique la «voix» du secteur.