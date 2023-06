Les «scanners, IRM et autres jouets coûteux visant à identifier l’origine de votre rhume de cerveau» font grimper les coûts de la santé, selon notre lecteur. PASCAL FRAUTSCHI

Vésenaz, 29 juin

C’est devenu un rite incontournable: on nous annonce périodiquement l’augmentation des primes d’assurance. Une partie du monde politique en attribue la faute aux caisses d’assurance maladie. C’est faire preuve de myopie. Les assurances ne font que payer ce que les soins de santé nous coûtent et nous sommes mal placés pour nous en plaindre. C’est la santé qui coûte cher!

Il n’y a pas si longtemps, si vous aviez mal à la hanche, on vous suggérait d’acquérir un bon fauteuil et, lorsque la douleur se faisait trop présente, de prendre une aspirine. Les assurances n’avaient pas grand-chose à rembourser. Aujourd’hui, on vous place une prothèse et c’est un progrès remarquable. Mais voilà, il faut accepter de payer ce confort. Une telle opération coûte quelques dizaines de milliers de francs que l’assurance paie sans sourciller.

«Si l’on autorisait les gens à regagner le paradis un peu plus tôt que prévu, on pourrait faire baisser considérablement les primes de nos assurances maladie…»

Qu’on se dirige vers une caisse unique ou qu’on garde le système actuel, cela n’y changera rien. Encore une fois, les progrès de la médecine coûtent cher, pas les assurances. Par ailleurs, le système de santé comporte une anomalie majeure que personne ne souligne: c’est le vendeur (le médecin) qui décide de la vente, et non l’acheteur (vous)! C’est comme si le gestionnaire de votre supermarché vous dictait la liste de vos achats sans se soucier de l’état de votre porte-monnaie.

Le vrai problème est donc le coût de la santé. Si l’on consulte les statistiques, les coûts les plus élevés par tête de pipe concernent les Genevois. À Nidwald, c’est deux fois moins. Est-ce que l’air pur de Nidwald ou le nombre élevé de guérisseurs qui y pratiquent favorisent une meilleure santé? Probablement, mais les habitants de Suisse centrale sont sans doute aussi moins douillets que les Genevois. Si un chatouillement derrière l’oreille vous pousse à consulter, cela ne va pas contribuer à abaisser les coûts!

La tentation est grande dans le corps médical de rentabiliser la pléthore de scanners, d’IRM et autres jouets coûteux visant à identifier l’origine de votre rhume de cerveau. De même, les assurés dont les primes sont très élevées sont tentés de fréquenter les médecins plus souvent pour «rentabiliser» leurs cotisations!

Si l’assurance n’était pas obligatoire, le patient tiendrait compte de la dépense et une véritable concurrence s’établirait entre les prestataires de santé. Évidemment la solidarité sociale s’en ressentirait!

Les statistiques indiquent que 90% des dépenses de santé d’un individu concernent sa dernière année de vie. Si l’on autorisait les gens à regagner le paradis un peu plus tôt que prévu, on pourrait faire baisser considérablement les primes de nos assurances maladie…

Jacques Deferne

