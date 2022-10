Médias genevois – «Le Courrier» déménage et appelle aux soutiens Le journal installé à la Jonction ouvre ses portes au public ce samedi. Sa situation financière est plus délicate que jamais. Luca Di Stefano

Il règne autant d’enthousiasme que d’inquiétude dans les locaux flambant neufs du «Courrier», à la Jonction. Au moment où le nombre d’abonnés a atteint «la cote d’alerte», le journal lance une campagne d’abonnement et ouvrira ses portes au public ce samedi 8 octobre.

Commençons par les bonnes nouvelles. Après trente ans à la rue de la Truite, les équipes du quotidien engagé à gauche ont pris possession de leurs nouveaux bureaux grâce à des dons. Le dépaysement est relatif puisque la nouvelle adresse se trouve à quelques dizaines de mètres de l’ancienne, toujours sur la pointe de la Jonction.

300’000 francs de déficit

Cette salle de rédaction, avec ses équipes et ses métiers divers, ouvrira ses portes au public ce samedi. L’événement s’inscrit dans une campagne d’abonnement et d’appel aux dons. Car «Le Courrier» vit un moment difficile. «Vous me direz que c’est ainsi chaque année, concède Philippe Bach, rédacteur en chef. Mais notre alarmisme est plus marqué cette fois-ci.»

«Vous me direz que c’est ainsi chaque année. Mais notre alarmisme est plus marqué cette fois-ci.» Philippe Bach, rédacteur en chef du «Courrier»

Les chiffres du premier semestre font état d’un déficit supérieur à 300’000 francs. Quant au nombre d’abonnés, il est passé sous la barre des 8000 (tous abonnements confondus). «Jusqu’alors, nous réussissions à compenser la baisse d’abonnements papier en proposant, notamment, une formule numérique accompagnée du journal le week-end. Cette tendance s’essouffle», observe Philippe Bach.

Le journalisme, sport de combat

Par ailleurs, «Le Courrier» a subi une brutale offensive des milieux complotistes antivax durant la pandémie. Près de 300 désabonnements sont directement liés à ces attaques, estiment les dirigeants du journal, confrontés à «du jamais vu en termes de violence».

À cette incertitude s’ajoutent l’aide aux médias refusée par le peuple en début d’année et le procès intenté par le mécène Jean-Claude Gandur. Aujourd’hui, l’affaire («Le Courrier» a obtenu gain de cause au pénal, mais pas au civil) a été portée à la Cour européenne des droits de l’homme par le journal qui en fait «une question de principe en termes de libertés de la presse». Quoi qu’il en soit, ce litige a déjà coûté 50’000 francs.

La campagne d’information qui accompagne l’appel aux abonnements et aux dons a donc une mission: «Sensibiliser la population, et les jeunes particulièrement, au coût de l’indépendance, insiste Kate Reidy, la directrice administrative tout juste entrée en fonction. Fabriquer un journal, ce n’est pas gratuit.»

