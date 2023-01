Bobsleigh – Le couple qui doit refaire briller les bobs suisses Melanie Hasler et Michael Vogt se sont rencontrés lors des derniers JO à Pékin. Mais aux Mondiaux de St-Moritz, ce sera chacun pour soi avec un objectif clair de médailles. Robin Carrel St-Moritz

C'est une histoire qui pourrait tout à fait avoir l'air d'un scénario de série qui finirait sur Netflix. Elle, la pilote de bobsleigh qui rencontre lui, le pilote de... bobsleigh et ils finissent ensemble, mais dans la main, sur le podium des championnats du monde dans les Grisons. Melanie Hasler et Michael Vogt l'ont déjà fait le week-end dernier à Altenberg (All). L'Argovienne et le Schwytzois ont ramené respectivement des Européens l'argent en bob à deux pour elle, l'argent et le bronze à deux et à quatre pour lui. Mais cette fois, il faudra rajouter, notamment, les bobs américains et canadiens à l'équation.

Comme lors des tout frais championnats d'Europe, l'objectif des Suisses est donc clair: «On veut ramener des breloques», a dit Rico Peter, le chef du bobsleigh du côte de Swiss Sliding. Difficile toutefois de parler d'avantage de disputer ces Mondiaux à domicile. La piste de St-Moritz est naturelle et il y a un quota d'heures à respecter, au contraire des tracés artificielles, où vous pouvez enquiller les descentes sans problème. Et puis la descente grisonne est un passage obligé sur le circuit mondial et tout le monde connaît ses virages au millimètre. Même si quelques détails changent forcément toutes les saisons, au gré des souvenirs des architectes de l'endroit à l’heure de remonter la piste.

Michael Vogt préfère le bob à deux - il y a fêté quatre podiums en cinq épreuves de Coupe du monde cette saison - et il devra frapper d'entrée. Pour une fois, les bobeurs enchaîneront quatre manches en un week-end et le suspense s'annonce à la hauteur de l'importance du rendez-vous. Il faudra aussi trouver le moyen de battre des satanés Allemands, qui disposent d'un matériel d'un niveau inégalable, grâce à leur collaboration avec le constructeur BMW. Chaque bobsleigh revient à environ un demi-million de francs aux Germaniques et cela leur avait permis d'écraser la concurrence à Pékin, avec un triplé en bob à deux masculin et un doublé en bob à deux.

Le Britannique Brad Hall sera aussi à surveiller. L'Anglais - il vient de la banlieue de Londres - est la surprise de la saison. Il a même écrit l'histoire de son pays la semaine dernière, en devenant le premier Britannique de l'histoire à remporter un titre européen. Et à St-Moritz, les supporters de la Perfide Albion seront comme chez eux. Ce sont eux qui ont lancé ce sport dans les Grisons et ils faisaient déjà du bruit à l'occasion des premières descentes de skeleton jeudi matin.

Chez les femmes, les Allemandes aussi peuvent compter sur de vraies fusées entre leurs mains. Laura Nolte et Mariama Jamanka avaient d'ailleurs réussi un doublé en monobob aux Jeux olympiques. La première est en tête de la Coupe du monde de bob à deux, derrière son excellente compatriote Kim Kalicki. Seule l'Américaine Kaillie Humphries avait brisé l'hégémonie des Germaniques en Chine et elle sera de nouveau le plus petite cote à St-Moritz, car c'est elle qui domine le général de la spécialité en 2022/2023.

Autant dire que pour Melanie Hasler, une médaille serait un exploit mémorable. L'Argovienne de 24 ans est 8e en solo et 5e en duo avec l'ancien athlète Nadja Pasternack, née en Allemagne, basée à Zurich pendant onze ans et qui habite aujourd'hui Grenoble. «Dernièrement, Melanie a fait un énorme bond en avant en termes physiques, nous a expliqué Rico Peter, le chef de la section bobsleigh de Swiss Sliding, à propos de celle qui jouait encore en Ligue B de volleyball il y a cinq ans. Elle a aussi mûri en tant que personne, devenant beaucoup plus forte mentalement. Elle a définitivement un grand avenir devant elle.»

Le reste de la délégation suisse sera composé de la Zurichoise Martina Fontanive et de Simon Friedli lors des deux week-ends de compétition. Timo Rohner ne sera qu'au départ du bob à deux. Cédric Follador, lui, a été titularisé en bob à quatre. «Il y a dix ans, lors des derniers Mondiaux disputés ici, Thomas Lamparter et Beat Hefti avaient été vice-champions du monde. On espère faire aussi bien! En plus il fera beau, il y aura une grosse motivation devant notre public... On espère que ces Mondiaux résonneront dans toute la Suisse!», nous a lancé le très sympathique Roger Clavadetscher, boss de Swiss Sliding.

